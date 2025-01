Freiburger Domkapellmeister freigestellt, Anwalt prüft Schritte

per Mail teilen

Das Erzbistum reagiert mit der Freistellung auf die Ereignisse in der Christmette an Heiligabend und dem Weihnachtsgottesdienst. Befürworter Böhmanns hatten die Feiern im Freiburger Münster mit minutenlangem Beifall nach dem Auftritt der Domsingknaben unterbrochen. Hintergrund war der Streit um die Kündigung des langjährigen Domkapellmeisters für Ende Februar 2025. Erzbischof Stephan Burger erklärte, dass die fristlose Freistellung eine Reaktion auf die mutwillige Störung der Heiligen Messe sei. Man habe Konsequenzen ziehen müssen. Böhmanns Anwalt reagierte umgehend. Man betrachte die Freistellung als rechtswidirg und prüfe, ob kurzfristig dagegen rechtliche Schritte eingeleitet werden, heißt es in einem Schreiben des Rechtsanwalts.