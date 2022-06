Sieben Verletzte bei Brand in Produktionshalle in Stühlingen

per Mail teilen

Im Stühlinger Ortsteil Mauchen (Kreis Waldshut) ist am Montagmorgen eine große Produktionshalle fast komplett niedergebrannt. Der Schaden liegt im Millionenbereich.

Nach dem Brand einer Produktionshalle in Stühlingen geht der Schaden in die Millionen, wie die Polizei mitteilte. Die betroffene Halle ist zwei Fußballfelder groß. Das Feuer war gegen 6:30 Uhr am Montagmorgen ausgebrochen und löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften aus. Der Brand sei unter Kontrolle, hieß es.

In dem Betrieb wird Holz verarbeitet, unter anderem produziert das Unternehmen große Sperrholzplatten. Sieben Menschen sind nach ersten Angaben verletzt worden, darunter drei Feuerwehrleute. Was den Brand verursacht hat, ist bislang noch nicht bekannt.

Schwierige Löscharbeiten

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig: Das riesige Blechdach der Halle ist heruntergestürzt, darunter liegen aber noch viele Glutnester. Bagger müssen nun das Dach anheben. Außerdem mussten die Einsatzkräfte noch einen Bach umleiten: Durch das verunreinigte Löschwasser, das in den Bach fließt, waren etliche Fische einer Fischzucht gefährdet. Inzwischen sind sie aber wieder mit frischem Wasser versorgt und offenbar gerettet. Die Feuerwehr rechnet damit, dass der Schaden sehr hoch ausfallen wird.