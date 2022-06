Brand in Asylunterkunft

Beim Brand in einem Offenburger Industriegebiet musste die Feuerwehr Sonntagabend mehrere Bewohner aus einem Gebäude über eine Drehleiter retten. Bei dem Haus handelt es sich um eine Asylunterkunft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten sind 3 Bewohner des Hauses bei dem Feuer verletzt worden. Zwei davon mussten ins Krankenhaus. Wie viele Menschen in den Gebäude gelebt haben teilte die Polizei nicht mit. Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sei das Haus aber nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Noch am Abend wurde das Gebäude von der Staatsanwaltschaft Offenburg beschlagnahmt, da die Brandursache unklar ist und von Kriminaltechnikern jetzt herausgefunden werden soll. Die Höhe des Sachschadens bewegt sich möglicherweise im sechsstelligen Bereich.