Feuerwerk für Explosionen und Feuer in Schweizer Hochhauskomplex verantwortlich

In Nussbaumen im Kanton Aargau in der Schweiz sind bei Explosionen und einem Feuer in einer Hochhaustiefgarage zwei Menschen gestorben. In der Tiefgarage wurde mit Feuerwerk hantiert.

In Nussbaumen bei Baden (Kanton Aargau) in der Schweiz hat es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr Explosionen und einen Brand in einer Tiefgarage gegeben. Nun haben die Ermittlungen der Schweizer Kantonspolizei Aargau ergeben: Ein Feuerwerk soll zu den starken Explosionen geführt haben. Es habe sich gezeigt, dass in der Tiefgarage mit "potentem Feuerwerk hantiert wurde", so die Kantonspolizei. Wie es genau zu den Explosionen und dem Feuer kam, wird zurzeit noch ermittelt.

Einsatzkräfte der Schweizer Feuerwehr vor einem Hochhauskomplex in dessen Tiefgarage es mehrere Explsionen und ein Feuer gab. picture-alliance / Reportdienste Michael Buholzer

Zwei Tote, ein 43-Jähriger und ein 24-jähriger Mann, sind in der Tiefgarage gefunden worden. Bis die Feuerwehr und Rettungskräfte am Donnerstagabend eintrafen, hatte sich das Feuer bereits über mehrere Stockwerke des Hochhauses ausgebreitet. Elf Personen wurden laut Polizei bei dem Brand verletzt.

Mehr als 100 Menschen evakuiert

Sechs nahe beieinanderliegende Wohnblöcke, die mit der Tiefgarage verbunden sind, mit mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohnern mussten am Abend evakuiert werden. In der Tiefgarage herrsche großes Chaos, sagt die Schweizer Polizei. Es gäbe immensen Schaden am Haus und an den geparkten Fahrzeugen. Weil Teile des Gebäudes einsturzgefährdet sind, können einige Bewohnerinnen und Bewohner noch nicht wieder in ihre Wohnungen zurück. Drei Hubschrauber waren bei den Löscharbeiten im Einsatz, nachdem sie zunächst wegen mehrerer Drohnen am Himmel am Fliegen gehindert worden seien.