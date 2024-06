Erdbeben in Südbaden - spürbar in ganz Baden-Württemberg

Viele Menschen sind in der Nacht auf Donnerstag aufgeschreckt: In Südbaden hat die Erde gebebt. Das Epizentrum des Erdbebens lag in Schopfheim.

In Südbaden hat es in der Nacht auf Donnerstag ein Erdbeben gegeben. Laut Landesamt für Geologie im Regierungspräsidium Freiburg lag das Epizentrum in Schopfheim (Landkreis Lörrach). Demnach hat kurz nach 3:00 Uhr die Erde mit einer Stärke von 4,2 gebebt, etwa sieben Kilometer unter der Erdoberfläche. Kurze Zeit später soll es zwei schwächere Nachbeben gegeben haben.

Bislang keine Schäden bekannt

Mit der Stärke von 4,2 gilt das Erdbeben laut Landesamt für Geologie als "mäßig starkes Erdbeben", bei dem leichte Schäden nicht auszuschließen sind. Bekannt sind bislang aber keine Schäden. Der Polizei lagen am Donnerstagmorgen dazu keinerlei Meldungen vor. Wer das Erdbeben gespürt hat, kann das auf einer Website des Landesamtes melden.

Die Karte zeigt, wo es Meldungen zu dem Erdbeben gegeben hat. Euro-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)

Erdbeben in Baden-Württemberg und Schweiz spürbar

Ein SWR-Hörer aus Görwihl (Landkreis Waldshut) berichtet von einem großen Rumms. "Das ganze Haus hat gewackelt", erzählt er. Bei der Polizei in Freiburg gab es zwei Anrufe von Menschen, die das Beben gespürt hatten. "Mein Stuhl hat etwas gewackelt", so ein Polizist nach seinem Nachtdienst. Das Beben soll in weiten Teilen Baden-Württembergs spürbar und hörbar gewesen sein. Auch in weiten Teilen der Nordschweiz wurde die bebende Erde wahrgenommen. Hier sind dutzende Meldungen bei der Polizei eingegangen.