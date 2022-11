Endlich Windräder auf dem Haldenköpfle?

per Mail teilen

"Wir sind auf einem Highway in die Klimahölle und haben den Fuß auf dem Gaspedal": Mit diesen drastischen Worten versuchte UN-Generalsekretär Antonio Guterres jüngst die Weltgemeinschaft aufzurütteln. Denn das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist bedrohlich langsam. Auch in Südbaden, wo auf den Schwarzwald-Höhen viel Windenergie erzeugt werden könnte, passiert kaum etwas. Gerade mal drei Windräder wurden dort in den letzten zwölf Monaten gebaut. Doch langsam scheint sich der Wind zu drehen. Die langwierigen Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt werden und angesichts der Klima- und Energiekrise bröckelt auch bei den Windkraftgegnern der Widerstand. Gabi Krings berichtet aus Münstertal.