Mehrere Tausend Muslime feiern in Freiburg das Ende des Fastenmonats Ramadan

Zum zweiten Mal haben mehrere Tausend Muslime mit dem Festgebet in der Messe Freiburg das Ende des Ramadan gefeiert. Das Zuckerfest ist eines der wichtigsten muslimischen Feste.

Vier bis fünftausend Muslime haben sich frühmorgens zum Festgebet in der Messe Freiburg versammelt. Das Festgebet wird traditionell am Morgen des ersten Festtages zum Ende des Ramadan gefeiert und ist religiöse Pflicht. Bereits um 05:30 Uhr versammelten sich die ersten Muslime zum Morgengebet. Um 07:00 Uhr folgte dann das Festgebet.

Männer und Frauen beteten in getrennten Räumen auf der Freiburger Messe. Der Imam des Islamischen Zentrums Freiburg predigte in der "Hutba" auf Deutsch, Türkisch und Arabisch. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie konnten Muslime in Freiburg wieder in so einem großen Rahmen gemeinsam beten.

Nach dem Festgebet feierten die Muslime das Ende des Ramadan gemeinsam weiter. SWR Damián Correa Koufen

Der Ramadan: 30 Tage lang fasten

Einen Monat lang fasten Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. In dieser Zeit dürfen sie nichts essen und trinken, auch Kaugummis, rauchen und Geschlechtsverkehr sind verboten. Kranke, Schwangere oder Senioren sind vom Fasten aber zum Beispiel ausgenommen. Der Ramadan, das gemeinsame Fasten, ist eine der fünf Säulen des Islam. Muslime sollen durch das Fasten ihren Körper reinigen und sich von allem Weltlichen befreien und Gott näher kommen.

Wann der Ramadan stattfindet, orientiert sich am Mondjahr und ist deshalb jedes Jahr zu einer anderen Zeit. In diesem Jahr begann der Ramadan am 2. April 2022.

Das gemeinsame Festfrühstück nach dem Festgebet zum Ende des Ramadan in der Messe Freiburg. Neben süßen Speisen gab es auch viel Herzhaftes zu essen. SWR Damián Correa Koufen

Corona bremste gemeinsames Beten der Muslime aus

2019 haben die drei großen Freiburger Gemeinden der Mevlana Moschee, der Bildungs- und Begegnungsverein Freiburg und das Islamische Zentrum Freiburg zum ersten Mal in der Messe Freiburg ein großes gemeinsames Festgebet zum Ende des Ramadan veranstaltet. Dann kam die Corona-Pandemie und machte großes Feiern zum sogenannten Zuckerfest unmöglich.

Gemeinsames Festessen

Nach dem Festgebet am Morgen wurden in der Messe Freiburg lange Tische mit Essen und Spielecken für die Kinder aufgebaut. Denn das gemeinsame Festgebet und die folgenden Festessen sind ein Familienfest.