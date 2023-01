Cherry-Blossom in Pink, Mango-Vanille in Weiß: Elektronische Einweg-Zigaretten, sogenannte “Vapes”, werden bei Jugendlichen immer beliebter. Was sind die Gründe dafür? Was sagen Gesundheitsexperten?

