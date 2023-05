Albbruck: Dritte Amtszeit für Bürgermeister Stefan Kaiser

Bei der Bürgermeisterwahl in Albbruck gibt es einen klaren Sieger: Stefan Kaiser, seit 16 Jahren Rathauschef der Gemeinde. In Eschbach hingegen gibt es einen zweiten Wahlgang.

Bei der Bürgermeisterwahl in Albbruck (Kreis Waldshut) am Sonntag wurde Amtsinhaber Stefan Kaiser mit 77 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Er ist parteilos und tritt damit seine dritte Amtszeit an. Sein Gegenkandidat, Manfred Vogelbacher, ebenfalls parteilos, hat 17 Prozent der Stimmen bekommen. Kilian Kronimus von der ÖDP haben vier Prozent der Menschen in Albbruck gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 47 Prozent.

Klares Votum für Amtsinhaber

In der vollgefüllten Albbrucker Halle nahm der neue und alte Rathauschef kurz vor 20 Uhr die Glückwünsche für das klare Votum entgegen. Der 55-jährige Familienvater ist seit 2007 Bürgermeister der 7.500-Einwohner-Gemeinde.

Noch kein Ergebnis in Eschbach

Auch in Eschbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) war am Sonntag Bürgermeisterwahl. Hier muss am 21. Mai allerdings erneut gewählt werden. Unter drei Bewerbern hat Amtsinhaber Mario Schlafke zwar die meisten Stimmen gewonnen, die absolute Mehrheit hingegen verfehlte er. MItbewerber Dennis Heiland zog bei einem Ergebnis von 18 Prozent seine Kandidatur zurück und unterstützt nun Sarah Michaelis, der 34 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme gaben. Die Wahlbeteiligung lag bei 65 Prozent.