per Mail teilen

In Willstätt-Hesselhurst hat am Dienstagmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Zwei Menschen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste eine Drehleiter einsetzen.

Bei einem Wohnhausbrand in Willstätt-Hesselhurst (Ortenaukreis) sind am Dienstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Es handelt sich um eine 78 Jahre alte Frau und einen 40 Jahre alten Mann. Einer der beiden musste mit einer Drehleiter aus dem ersten Geschoss des Gebäudes gerettet werden. Anschließend wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Zunächst war noch eine weitere Person vermisst worden, die war aber bereits in Sicherheit.

Die Brandursache steht noch nicht fest

Die Feuerwehr von Willstätt war um 5:35 Uhr alarmiert worden. Nach rund zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Die betroffene Straße im Ortsteil Hesselhurst war danach noch einige Zeit gesperrt, weil vom Dach eine Photovoltaikanlage abmontiert werden musste. Außerdem gab es noch Nachlöscharbeiten. Warum es zu dem Brand kam und wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.