Entwarnung nach Brand in Recyclingunternehmen

Die Feuerwehr Emmendingen ist am Samstagvormittag zu einem Brand in einem Recyclingunternehmen in Herbolzheim ausgerückt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei 50.000 Euro.

Im Außenlager eines Recyclingunternehmens in Herbolzheim (Landkreis Emmendingen) hatten am Samstagvormittag mehrere Säcke mit Produktionsabfällen gebrannt. Der Besitzer des Betriebs spricht von einem Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die geschredderten Kunststoffe hatten im Außenlager des Betriebs gebrannt und dabei starken Rauch erzeugt, wie der Kreisbrandmeister dem SWR mitteilte. Die Produktion im Betriebsgebäude laufe weiter. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Feuerwehr Emmendingen Für rund zwei Stunden gab es eine amtliche Gefahreninformation. Gegen 13 Uhr war der Brand mithilfe der Feuerwehren Herbolzheim und Kenzingen gelöscht. Bei den Löscharbeiten wurde auch Schaum eingesetzt. Die Nachlöscharbeiten werden laut Feuerwehr noch bis in den frühen Nachmittag andauern. Die Ursache für den Brand ist unklar.