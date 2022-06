Brand zerstört Kindergarten in Freiburg-Weingarten

Mitten in den Umbau-Arbeiten macht ein Feuer in der Nacht zum Montag alles zunichte. Für 2,4 Millionen Euro sollte ein Freiburger Kindergarten erweitert werden. Jetzt muss Ersatz gefunden werden.

Das Feuer war in der Nacht zum Montag in der Freiburger Kinderbetreuungseinrichtung Kita Violett im Freiburger Stadtteil Weingarten ausgebrochen. Bis in den Morgen hinein musste die Feuerwehr die Flammen und Glutnester bekämpfen. Bei dem Brand, der gegen 1 Uhr nachts ausgebrochen ist, wurde niemand verletzt. Als mögliche Brandursache kommt ein Blitzschlag in Frage.

Erheblicher Sachschaden durch den Brand

Die Polizei spricht von einem erheblichen Sachschaden. Besonders tragisch: Im Kindergarten waren Umbau-Arbeiten für 2,4 Millionen Euro im Gange. Die Einrichtung gehört zum wichtigen Kinder- und Familienzentrum des Diakonievereins „Freiburg Südwest“ im Stadtteil Weingarten und sollte erweitert werden. So sei laut Mitarbeitenden unter anderem der Bau von Therapieräume schon weit vorgeschritten gewesen. Die Eröffnung war für den Herbst geplant.

Träger und Stadt suchen nach Ersatzräumen

Die Mitarbeitenden zeigten sich schockiert. An diesem Montag hätte der Regelbetrieb nach den Ferien wieder starten sollen. Der Träger will nun zusammen mit der Stadt eine Ersatzlösung für die weitere Kinderbetreuung finden.