Gewitter in BW: Mehrere Brände nach Blitzeinschlägen

In der Nacht zum Montag kam es in Baden-Württemberg aufgrund von Gewittern zu Schäden und Dachstuhlbränden. In Freiburg brannte zudem ein Kindergarten ab.

Heftige Gewitter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag zu mehreren Bränden im Land geführt. Nach einem Blitzeinschlag in den Kamin eines Mehrfamilienhauses in Renningen (Kreis Böblingen) brannte der Dachstuhl des Gebäudes aus. Verletzt wurde dabei niemand, die Bewohnerinnen und Bewohner kamen rechtzeitig ins Freie. Eine Dachgeschosswohnung kann durch das Löschwasser derzeit nicht mehr genutzt werden. Die Menschen, die darin gelebt haben, kamen bei Bekannten unter. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 50.000 Euro.

Freiburg: Kita brennt ab - Polizei ermittelt

Auch in Freiburg musste die Feuerwehr in der Nacht ausrücken. Gegen 1 Uhr brach ein Feuer in einem Kindergarten im Westen der Stadt aus. Die Feuerwehr brachte den Brand laut Polizei unter Kontrolle, war aber bis in den Morgen hinein mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es wurden keine Menschen verletzt. Der Sachschaden sei allerdings erheblich, hieß es. Ob die Ursache des Feuers mit dem Gewitter zusammenhängt, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Warum der Brand in dem Kindergarten besonders bitter ist:



Der Brand ereignete sich nur wenige Stunden vor der Rückkehr der Kinder nach den Pfingstferien. Eigentlich hätte der Regelbetrieb am Montag wieder starten sollen. Nun suchen Stadt und Träger nach einer Ersatzlösung.

Dach abgedeckt, Bäume entwurzelt: Raum Baden-Baden vielfach getroffen

In Baden-Baden wurde nach Angaben der Polizei das Dach eines Elektrogroßhandels vom Sturm abgedeckt. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Die umliegenden Felder wurden ebenfalls beschädigt, weil Dachteile darauf landeten.

Außerdem stürzten in der Region mehrere Bäume und Verkehrsschilder um. Auf der A5 bei Baden-Baden ereignete sich durch den starken Regen ein Unfall, bei dem aber niemand verletzt wurde.

Eine Übersicht über die Schäden im Raum Baden-Baden gibt es hier:

Gewitter in BW: Dachstuhlbrände auch in Friesenheim und Riederich

Neben Renningen kam es auch in in Friesenheim (Ortenaukreis) zu einem Dachstuhlbrand, nachdem im Ortsteil Oberschopfheim kurz vor Mitternacht ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses eingeschlagen war. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Verletzte gab es den Angaben zufolge keine. Nach Auskunft der Offenburger Polizei bleibt das Haus bewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

In Riederich (Kreis Reutlingen) hat laut Polizei ebenfalls der Dachstuhl eines Gebäudes gebrannt. Verletzt wurde auch hier niemand. Ein Bewohner, der den Blitzeinschlag bemerkt hatte, rief gegen 1:20 Uhr die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten erste Flammen in einem Abstellraum des Mehrfamilienhauses und legten Teile des Dachstuhls frei, um zu verhindern, dass eventuelle Glutnester das Feuer von neuem entfachen. Der Schaden beläuft sich den Angaben der Polizei zufolge auf mehrere tausend Euro. Das Haus blieb bewohnbar, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner nach einer ersten Evakuierung wieder zurück in ihre Wohnungen konnten.