Sie sind seit Jahren beliebte Attraktionen im Europa-Park - doch seit dem Brand vergangene Woche geschlossen: Jetzt gibt es weitere Details rund um die Zukunft, etwa der "Tiroler Wildwasserbahn".

Gut eine Woche nach dem Großbrand im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) wird darüber beraten, wie die beschädigten Traditionsfahrgeschäfte "Alpenexpress Enzian" und "Tiroler Wildwasserbahn" wieder aufgebaut werden können. Die Inhaberfamilie Mack und insbesondere Parkchef Roland Mack hätten entschieden, dass die beiden Bahnen neu entstehen sollen, so der Sprecher der Geschäftsleitung, Engelbert Gabriel, am Dienstag.

Der Brand war am Montag vergangener Woche in einem Technikraum der Attraktion "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" ausgebrochen. Im größten deutschen Freizeitpark gab es einen Großeinsatz mit Hunderten Rettungskräften, zwei Feuerwehrleute wurden dabei leicht verletzt. Durch das beschädigte Gebäude fuhren auch die beschädigten Bahnen.

Nach Brand im Europa-Park: Wiederaufbau beliebter Fahrgeschäfte

Parkgründer Roland Mack hatte bereits in der vergangenen Woche versichert, dass die beiden Bahnen spätestens im kommenden Jahr wieder eröffnet werden sollen. Gabriel sagte nun, für konkrete Pläne zum Wiederaufbau werde erst einmal das Expertengutachten zur Brandursache abgewartet. Nach früheren Angaben handelte es sich wahrscheinlich um einen technischen Defekt - es kann aber noch länger dauern, bis das Gutachten vorliegt. Mit Blick auf die beschädigten Bahnen sagte Gabriel: "Jetzt müssen die Fachleute schauen, was man von dem Material noch benutzen kann."

Die Auslastung der Freizeitanlage sei ungeachtet des Zwischenfalls sehr gut. Der zunächst beeinträchtigte Themenbereich Spanien sei wieder komplett zugänglich, der eigentliche Brandort sei weiter abgesperrt. Die vom Brand indirekt betroffene "Panoramabahn" startete bereits am Wochenende wieder. Mit Blick auf die "Yomi-Zauberwelt der Diamanten" betonte Gabriel, es sei noch zu früh, um über konkrete Pläne zu sprechen.