Blitze haben am Sonntag in Südbaden zwei Brände verursacht. Sowohl in Murg (Kreis Waldshut) als auch in Eimeldingen (Kreis Lörrach) hat ein Blitz jeweils in Dachgeschosswohnungen eingeschlagen. Laut Polizei wurde in beiden Fällen niemand verletzt. Die Höhe der Schäden ist zur Zeit noch nicht bekannt.