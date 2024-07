Heute, an seinem 150. Geburtstag, verlangt der Basler Zoo von seinen Besuchern nur so viel Eintritt wie 1874: Einen halben Franken plus einen Franken, der in die weltweiten Naturschutzprojekte des Zoos fließt. Zur Feier des Tages werden die Zoobesucher heute mit Kaffee und Croissants empfangen und mit einer Fotobox, einer Kinderschmink-Aktion und einer großen Geburtstagstorte bei Laune gehalten. Für die Tiere gibt es Futtergeschenke. Bei der Eröffnung vor 150 Jahren hatte der Zoo noch keine Löwen, Gorillas oder Elefanten, sondern nur einheimische Tierarten wie Wölfe, Bären oder Steinböcke.