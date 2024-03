per Mail teilen

Im Dezember ist es soweit: Zwischen Lörrach und dem Euroairport Basel-Mulhouse wird es eine Buslinie geben. Gefördert wird das Projekt jetzt mit 2,5 Millionen Euro von der EU.

Die neue Buslinie zwischen Lörrach und dem Euroairport Basel-Mulhouse wird mit EU-Geldern in Höhe von 2,5 Millionen Euro gefördert. Das hat diese Woche ein Gremium des europäischen Interreg-Förderprogramms beschlossen.

Im Dezember sollen die Busse zunächst im Pilotbetrieb rollen. Das Pilotprojekt ist für drei Jahre angesetzt. 19 Kilometer ist die Strecke lang. Acht Haltestellen werden im Stundentakt angefahren, in den Stoßzeiten sogar im Halbstundentakt. Der Bus zum Flughafen hält zwischendrin in Binzen, Weil-Haltingen, Village-Neuf und in Saint-Louis.

Bislang keine direkte Busverbindung zum Euroairport Basel-Mulhouse

Damit rückt die Grenzregion noch näher zusammen.

Bislang gibt es von Lörrach keine direkte Busverbindung zum Euroairport. Fahrgäste müssen dafür einen Umweg über den Basler Bahnhof SBB in Kauf nehmen. Die Pläne für die neue Buslinie wurden erstmals im Juli 2023 bekannt.