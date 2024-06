62-Jähriger in Freiburg wegen Vergewaltigung verurteilt

Er war auf Freigang in Freiburg unterwegs - als Gefängnis-Insasse. Dann vergewaltigte der 62-Jährige eine Touristin. Dafür wurde er jetzt verurteilt. Wie konnte die Tat überhaupt passieren?

Weil er eine Touristin in einer Freiburger Tiefgarage vergewaltigt hat, hat das Landgericht Freiburg einen 62-Jährigen zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Dabei saß der Mann schon zum Zeitpunkt der Tat wegen Vergewaltigung in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Freiburg und war dort in Sicherungsverwahrung. An jenem Tag war er auf einem Freigang und ohne Begleitung unterwegs.