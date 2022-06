Tennisprofis Otte und Struff im Achtelfinale des ATP-Turniers am Weissenhof

Die deutschen Tennisprofis Oscar Otte und Jan-Lennard Struff haben beim ATP-Turnier in Stuttgart das Achtelfinale erreicht. Der 28-jährige Otte gewann das deutsche Erstrunden-Duell gegen Daniel Altmaier am Montag in zwei Sätzen. Der 32-jährige Jan-Lennard Struff setzte sich bei seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause wegen eines Zehenbruchs in drei Sätzen gegen den Amerikaner Marcos Giron durch. Das Turnier am Stuttgarter Weissenhof ist mit über einer dreiviertel Million Euro dotiert.