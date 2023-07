In den vergangenen Tagen sind in Stuttgart vermehrt Stadtbahnen ausgefallen - unter anderem wegen Personalmangels. Ab Dienstag wird deshalb der Fahrplan reduziert.

In Stuttgart werden von Dienstag an weniger Stadtbahnen fahren. Dies teilte die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) dem SWR auf Anfrage mit.

Von den Fahrplan-Reduzierungen könnten alle Linien betroffen sein und zwar täglich unterschiedlich, heißt es. Das bedeutet: Die tatsächliche Taktung der Stadtbahnlinien kann von den an den Haltestellen ausgehängten Fahrplänen abweichen.

Fahrplanauskunft per App und Internet sei angepasst

Die elektronische Fahrplanauskunft sei aber angepasst, Fahrgäste können sich also mit Hilfe der Apps oder Internetseiten der SSB und VVS über die korrekten Fahrpläne informieren.

Personalmangel, zusätzliche Belastungen und Baustellen

Hauptgrund für die Fahrtausfälle sind laut den Stuttgarter Straßenbahnen zusätzliche Belastungen des Personals durch die U21, die Sperrung der Rosensteinbrücke und weitere Baustellen in und um Stuttgart.

Zusätzliche Unterbrechungen an zwei Wochenenden

Zudem teilt die SSB mit, dass an zwei Wochenenden im Juli der Betrieb der Linien U2, U4, U11, U14 und U34 unterbrochen werden müsse. Das erste Wochenende ist das kommende, 8. und 9. Juli. Es werde der Oberbau der Rampe am Berliner Platz (Hohe Straße) vom Tunnel bis zur Haltestelle Berliner Platz (Hohe Straße) erneuert. Deswegen ist an beiden Tagen komplett von Betriebsbeginn bis -schluss auf diesen Linien der Betrieb zwischen den Haltestellen Berliner Platz (Hohe Straße) und Rathaus beziehungsweise Österreichischer Platz unterbrochen, so die SSB.

Aufgrund der Streckenunterbrechung könne auch der Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Berliner Platz (Liederhalle) und Hölderlinplatz der U4 nicht bedient werden. Eine Woche später, am 15. und 16. Juli, findet dann nochmals hier eine Streckenunterbrechung statt.

Schienenersatzverkehr und veränderte Stadtbahn-Führungen

Die Linie U29 werde während der Sperrungen ganztägig nur zwischen Hauptbahnhof und Botnang verkehren. Zudem werde ein Schienenersatzverkehr als Ringlinie zwischen Hölderlinplatz und Rosenberg-/Seidenstraße eingerichtet. Die Linie 43 soll im Abschnitt Charlottenplatz und Rosenberg-/Seidenstraße beziehungsweise Linden-Museum fahren. Die SSB weist darauf hin, dass sich im Schienenersatzverkehr die Reisezeiten verlängern.