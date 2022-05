Totale Mondfinsternis in Stuttgarter Sternwarte zu beobachten

Eine totale Mondfinsternis wird in den frühen Morgenstunden des Montag (16.5.) in Stuttgart zu bewundern sein. Bereits gegen 3:30 Uhr wird der Vollmond in den Halbschatten der Erde eintreten. Erkennbar wird die Mondfinsternis für das menschliche Auge aber erst eine Stunde später. Durch den langen Weg, den das Licht durch die Atmosphäre zurücklegt, werden alle blauen Lichtanteile herausgefiltert. Übrig bleibt das rote Licht, das dem Mond bei der totalen Finsternis sein Aussehen verleiht. Die Stuttgarter Sternwarte, die 2022 ihr 100-jähriges Bestehen feiert, ist ab 4:30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die nächste totale Mondfinsternis ist in Stuttgart erst im September 2025 wieder zu erleben.