per Mail teilen

Die Rosensteinbrücke in Stuttgart ist seit Donnerstagnachmittag komplett für den Verkehr gesperrt. Grund sind Statikprobleme. Die Brücke führt über den Neckar nach Bad Cannstatt.

Nach Angaben der Stadt Stuttgart hat das städtische Tiefbauamt festgestellt, dass die 70 Jahre alte Brücke über den Neckar nicht mehr stabil genug für die Verkehrslast ist. Seit Donnerstag dürfen nun keine Autos, Lastwagen, Busse oder Bahnen mehr fahren. Nur noch Fußgänger und Radfahrer dürfen die Rosensteinbrücke nutzen. Laut Stadt ist die Brücke eine sehr wichtige Brücke für die Stadt, über die tägliche tausende von Fahrzeugen rollen.

Die Rosensteinbrücke in Stuttgart wurde am Donnerstag wegen Statikproblemen für den Verkehr gesperrt. Stadt Stuttgart, Pressestelle

SSB stellt Fahrplan um

Wegen Gleisarbeiten nutzen die Stadtbahnlinien der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) die Rosensteinbrücke derzeit nicht. Die Busse für den Ersatzverkehr für die Stadtbahnlinie 13 sowie die Buslinien 52 und 56 wurden nun kurzfristig umgeleitet. Die SSB hat aber angekündigt, dass diese Umleitungen durch ein dauerhafteres Konzept ersetzt werden sollen.

Wird die Rosensteinbrücke abgerissen?

Dass in Deutschland viele Brückenbauwerke marode sind, ist schon länger bekannt. Erst im April hatte das Landesverkehrsministerium zugegeben, dass etliche Brücken im Land in einem schlechten Zustand sind. Die Stadt Stuttgart überlegt nun, was gemacht werden kann, um die Brücke bald zumindest teilweise wieder öffnen zu können. Das Tiefbauamt plädiert für Abriss und Neubau. Möglicherweise wird die Wilhelmsbrücke wieder für den Verkehr freigegeben, solange die Rosensteinbrücke gesperrt ist.

Zur Prüfung der Brückenstatik war zunächst nur eine Spur der Rosensteinbrücke gesperrt und ein Fahrverbot für Lkw erlassen worden. Die entnommenen Proben werden derzeit noch untersucht. Laut statischen Berechnungen ist ein Vollverkehr auf der Brücke nicht mehr zu verantworten.

Erhebliche Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Das Stuttgarter Tiefbauamt rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen durch die Sperrung der Brücke. Der Durchgangsverkehr sollte den Bereich großräumig umfahren. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Stuttgarter Gemeinderats wird sich am Dienstag mit der Sperrung der Rosensteinbrücke und den Auswirkungen auf den Verkehr befassen.