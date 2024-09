In Teilen der Stuttgarter Innenstadt ist am Montagnachmittag für rund eine halbe Stunde der Strom ausgefallen. Ursache war laut Netzbetreiber ein Kurzschluss in einer Umspannstation.

In Stuttgart ist es Montagnachmittag zu einem kurzfristigen Stromausfall in Bereichen der Innenstadt gekommen. Ein Fehler in der Verkabelung hatte einen Kurzschluss ausgelöst, teilte eine Sprecherin der Stuttgart Netze bestätigt. Ampeln ausgefallen - im Verkehr passierten aber keine Unfälle Wie Stuttgart Netze erklärte, konnten nach 23 Minuten die Ausfälle behoben werden. Auch Ampelanlagen in der Innenstadt waren von dem Stromausfall betroffen gewesen. Größere Beeinträchtigungen des Verkehrs oder Unfälle blieben aber glücklicherweise aus. Stuttgart Netze prüft derzeit, wie es zu dem Kurzschluss im Mittelspannungsnetz kommen konnte. Dabei wird nun eine Umspannstation im Stuttgarter Westen zwischen der Augustenstraße und der Reinsbergstraße untersucht. Mehr als 2.500 Haushalte betroffen - auch Unternehmen Vom Stromausfall betroffen waren laut Netze Stuttgart über 2.500 Haushalte und Unternehmen vor allem im Stuttgarter Westen und Süden. In der Nähe liegt die betroffene Umspannstation. Insgesamt gibt es in Stuttgart 1.000 solcher Stationen.