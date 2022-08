Siebenschläfer legen Ampel in Leonberg lahm

per Mail teilen

Siebenschläfer haben offenbar eine Ampel in Leonberg (Kreis Böblingen) lahmgelegt. In der Folge kam es zu einem Unfall mit Verletzten, weil ein Autofahrer die Vorfahrt nicht beachtete.

Es schien ein ganz gewöhnlicher Unfall zu sein, zu dem die Polizei am Samstagnachmittag gerufen wurde. An einer Kreuzung in Leonberg war die Ampel ausgefallen, ein Autofahrer beachtete die Vorfahrtsregel nicht und krachte mit einem anderen Wagen zusammen. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Siebenschläfermutter mit ihren Jungen

Als ein Techniker die ausgefallene Ampel reparieren wollte, staunte er allerdings nicht schlecht. In der Ampel entdeckte er eine Siebenschläfermutter mit ihren Jungen, die in der Ampel ihr Nest eingerichtet hatte. Die Siebenschläfer beschädigten dabei offenbar die Elektronik. Weil die Tiere unter Artenschutz stehen, muss die Reparatur der Ampel nun erstmal warten.