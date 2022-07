In der BW-Landesregierung gibt es offenbar Diskussionen um die Sanierung der Staatsoper. Besonders bei einem der beiden Koalitionspartner soll es Widerstand geben.

Die geplante milliardenschwere Sanierung der Staatsoper in Stuttgart wackelt. Innerhalb der grün-schwarzen Landesregierung wird das Projekt angesichts der Inflation und der drohenden Energiekrise teilweise deutlich infrage gestellt. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, hält insbesondere die CDU die aufwändige Sanierung angesichts der erwarteten finanziellen Folgen der Krise für das Land und die Menschen für kaum noch vermittelbar.

In der CDU-Fraktion gibt es mittlerweile geballten Widerstand gegen das teure Projekt. Aber selbst im grün geführten Finanzministerium wird dem Vernehmen nach zumindest die Frage gestellt, ob die Sanierung nicht abgespeckt werden müsse.

Landesregierung hält an Plänen fest

Die Landesregierung wolle dennoch an den Plänen zur Opernsanierung festhalten, sagte ein Regierungssprecher dem SWR. Er räumte jedoch ein, dass es schwer zu sagen sei, wie sich die Kosten in den nächsten Jahren entwickeln würden, da dies "natürlich Gegenstand von Veränderungen" sei.

Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) betonte am Rande der auswärtigen Kabinettssitzung in Brüssel, die Generalsanierung des Opernhauses sei nötig und überfällig. Auch in diesen "komplizierten" Zeiten sehe sie keinen Grund, "die Segel zu streichen". Anders als für das Finanzministerium steht für die Ministerin ein Abspecken der Pläne nicht zur Diskussion, weil die Arbeitsbedingungen in dem Haus für die Belegschaft kaum noch erträglich seien.

Der Betrieb könne trotz widriger Umstände in Sachen Arbeits- und Brandschutz nur weiterlaufen, weil in der Oper derzeit noch Bestandsschutz gelte. Sie verwies darauf, dass mit der Sanierung auch die gesetzlichen Bestimmungen wieder eingehalten werden könnten.

Auch die Stadt steht weiter hinter den Plänen. "Seitens der Stadt gibt es keinerlei Zweifel an dem Projekt", sagte eine Sprecherin von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) am Dienstag. Sie räumte aber ein, dass das Projekt nun möglicherweise herausfordernder werde als bislang gedacht.

FDP begrüßt Bedenken der Koalition zur Sanierung der Oper

"Die aktuelle Lage macht es erforderlich, jedwede finanzielle Aufgabe auf ihre Leistbarkeit zu überprüfen", teilte ein Sprecher des Gemeindetags mit. "Dies soll nun auch im Hinblick auf die Opernsanierung erfolgen." Ob und wie sich diese Prüfung auf die Umsetzung auswirke, könne man nicht abschätzen.

Auch die oppositionelle FDP ruft zur Sparsamkeit auf. "Wir begrüßen, dass es nun auch in der Koalition Stimmen gibt, die die Pläne für die Opernsanierung in Stuttgart für aus der Zeit gefallen halten", sagte der finanz- und kulturpolitische Sprecher der Fraktion, Stephen Brauer. "Wir fordern weiter eine realistischere Herangehensweise an das Projekt." Die Kosten seien im Moment nahezu unkalkulierbar. "Und das in einer Zeit, in der Vertreter der Regierungsparteien mit Verzichtsappellen die Medien fluten. Das passt nicht zusammen."

Verdoppelung der Kosten nicht ausgeschlossen

Die Finanzierung des Projekts wollen sich das Land und die Stadt Stuttgart eigentlich teilen. Ob der bisherige Kostenrahmen von über einer Milliarde Euro zu halten ist, wird ebenfalls stark infrage gestellt. Eine Verdoppelung der Kosten sei nicht auszuschließen, heißt es aus Regierungskreisen. Zuerst hatte die "Stuttgarter Zeitung" berichtet, dass die Sanierung wegen der Krise nochmal auf den Prüfstand komme.