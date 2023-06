Automaten mit "hochwertigem Hanf" stehen in Stuttgart und anderen Orten. Geworben wird mit "natürlicher Entspannung". Das Ganze sei "100 Prozent legal". Nun griff die Polizei ein.

Bei einer Razzia hat die Polizei 17 Cannabis-Automaten in der Region Stuttgart leer geräumt. Der Automaten-Betreiber wird verdächtigt, gegen das Betäubungsmittelrecht zu verstoßen, da er Produkte mit einem illegal hohen Gehalt der psychoaktiven Substanz THC verkauft haben könnte.

Polizei: Hanf-Produkte im Wert von mehr als 100.000 Euro beschlagnahmt

Insgesamt mehr als 10.000 Verkaufsportionen von unterschiedlichen Hanf-Produkten haben die Beamtinnen und Beamten vergangene Woche sichergestellt, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Darunter befänden sich unter anderem CBD-Marihuana, CBD-Haschisch sowie Einmal-Zigaretten. Den Gesamtwert der sichergestellten Waren gibt die Polizei mit mehr als 100.000 Euro an. Neben den Waren wurde außerdem auch Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro beschlagnahmt, so der Polizeisprecher weiter.

Außerdem wurden die Geschäftsräume des Tatverdächtigen auf richterlichen Beschluss hin durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft dem 60-jährigen Unternehmer vor, im öffentlichen Raum illegal mit Cannabis-Produkten, die bereits als Betäubungsmittel gelten, gehandelt zu haben.

Beschlagnahmte Waren werden chemisch untersucht

Ob die beschlagnahmten Produkte den erlaubten THC-Gehalt von 0,2 Prozent überschreiten, werde nun chemisch untersucht, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Bei vorsätzlichem und gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmitteln erwarten den oder die Täter Freiheitsstrafen von mindestens einem Jahr bis zu 15 Jahren.

Polizei hat nicht das erste Mal Cannabis-Automaten geräumt

Bereits im Dezember letzten Jahres hatte die Polizei fünf Cannabis-Automaten in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis), Neckarsulm (Kreis Heilbronn), Stuttgart und Ludwigsburg geräumt sowie Wohn- und Geschäftsräume der vermeintlichen Betreiber in den Kreisen Rems-Murr, Heilbronn, Ludwigsburg sowie in Stuttgart durchsucht.

In Stuttgart gibt es wie in vielen Städten nach Ankündigung einer Teil-Legalisierung von Cannabis einen Zuwachs beim sogenannten Cannabis Social Club: