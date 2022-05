Nach 30 Jahren: Aus für Stuttgarter Sommerfest

per Mail teilen

Das "Stuttgarter Sommerfest" 2022 ist abgesagt. Wie die Stadt Stuttgart am Montag mitteilte, ist dafür vor allem die Corona-Pause ausschlaggebend gewesen. Nach zwei Jahren Zwangspause fanden sich laut Veranstalter in.stuttgart ein Drittel weniger Gastronomen, die an einem Sommerfest mitgemacht hätten. Personalengpässe, gestiegene Energiekosten und die Inflation insgesamt waren Gründe für viele Absagen. Unter diesen Umständen ließe sich ein Sommerfest für erwartete 500.000 Besuchende nicht durchführen, so in.stuttgart.Nach 30 Jahren ist damit endgültig Schluß für das "Stuttgarter Sommerfest". Ab 2023 soll es dann mit einem neuen Konzept weitergehen und aus dem "Sommerfest" ein "Stadtfest" werden.