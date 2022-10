35-Jähriger bei Auseinandersetzung in Auto lebensgefährlich verletzt

per Mail teilen

Bei einem Streit ist in Fellbach ein 35-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Ein 27-Jähriger soll mehrfach mit einem Taschenmesser auf ihn eingestochen haben.

Bei einem Streit in einem Auto ist in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 27-Jähriger mehrfach mit einem Taschenmesser auf den 35-Jährigen eingestochen haben.

Der mutmaßliche Täter verließ demnach den Tatort zu Fuß und wurde kurze Zeit später von Einsatzkräften in der Nähe festgenommen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei weiter. Er soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 35-Jährige sei notoperiert worden.

Kriminalpolizei Waiblingen ermittelt

Passanten waren zuvor am Sonntagnachmittag auf den Wagen aufmerksam geworden, der auf andere Autos gerollt war. Als sich ein Zeuge dem Auto näherte, nahm er wahr, dass darin eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Gange war. Worum es dabei ging, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Waiblingen ermittelt.