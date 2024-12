per Mail teilen

Im Kreis Ludwigsburg hat jemand am vergangenen Samstag sechs Richtige und die passende Superzahl getippt - bundesweit hat das sonst niemand geschafft.

Ein Lottogewinn von mehr als 26 Millionen Euro geht in den Kreis Ludwigsburg. Das gab Lotto Baden-Württemberg am Montag bekannt. "Wer die oder der Glückliche ist, ist noch nicht bekannt", hieß es dazu. "Der Volltreffer ist genau 26.431.697,80 Euro wert - komplett steuerfrei", teilte die Lotto-Gesellschaft mit.

Lotto-Gewinn im Kreis Ludwigsburg

Der Spielschein sei in einer Annahmestelle im Kreis abgegeben worden. Lotto Baden-Württemberg geht deshalb davon aus, dass der oder die Spielerin auch tatsächlich im Kreis Ludwigsburg lebt und nicht etwa auf der Durchreise war. Denn wer Lotto spiele, mache das üblicherweise am eigenen Wohnort, teilte Lotto Baden-Württemberg dem SWR auf Nachfrage mit.

Lotto-Rekord in BW 2020

Es ist der bisher höchste Gewinn bei Lotto Baden-Württemberg in diesem Jahr. Die bislang höchste Summe im Land kassierte demnach eine Frau aus dem Zollernalbkreis im Jahr 2020. Sie gewann damals im Lotto "6aus49" rund 42,5 Millionen Euro.

So viel Glück braucht man für 6 Richtige

Um die Summe zu bekommen, muss der oder die Gewinnerin jetzt die gültige Spielquittung vorlegen. Das geht in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg oder direkt in der Stuttgarter Lotto-Zentrale. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot im Lotto "6aus49" zu knacken, liegt den Angaben zufolge bei 1 zu rund 140 Millionen.