Nach Brand: Mehrfamilienhaus in Hildrizhausen nicht mehr bewohnbar

Nach dem Brand in einer Tiefgarage in der Silvesternacht ist ein Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar. Die Statik des Gebäudes muss geprüft werden. Die Brandursache ist noch unklar.

In Hildrizhausen (Kreis Böblingen) hat es in der Silvesternacht in einer Tiefgarage gebrannt. Bewohner hatten laut Polizei noch versucht, einige Fahrzeuge aus der Tiefgarage zu fahren, nachdem sie das Feuer bemerkt hatten. Diesen Versuch mussten sie jedoch wegen der Rauchentwicklung abbrechen. Die Einsatzkräfte retteten einen Menschen, der sich in der Tiefgarage noch in seinem Auto befand, und evakuierten das Gebäude. Sechs Autos und ein Motorroller wurden vom Feuer zerstört. Außerdem wurde das Gebäude laut Polizei so beschädigt, dass die Statik überprüft werden muss. 113 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hildritzhausen, Altdorf und Böblingen waren im Einsatz.

Mehrfamilienhaus nicht mehr bewohnbar

Der Wohnkomplex sei bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden bei Angehörigen und in städtischen Einrichtungen untergebracht. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung seien drei Personen zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht worden, so die Polizei.

Beamte der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Ludwigsburg waren am Montagmorgen zur Spurensicherung an der Einsatzstelle. Nach ersten Schätzungen beträgt die Höhe des entstandenen Schadens rund 600.000 Euro. Die ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an.