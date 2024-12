Eine empörte Kundin hat am Mittwoch in Gültstein, einem Teilort von Herrenberg, mit einem Besen randaliert und Mitarbeiter bedroht. Grund war wohl eine verweigerte Geld-Auszahlung.

Kurioser Zwischenfall in einer Bank in Herrenberg-Gültstein (Kreis Böblingen): Dort hat eine Frau am Donnerstagmorgen die Mitarbeitenden einer Bank mit einem Besen bedroht. Die Polizei vermutet, dass die 28-Jährige wütend war wegen eines "Auszahlungswunsches", dem nicht entsprochen werden konnte, so die Polizei in einer Mitteilung.

27-Jährige schlägt auf Trennwand und Monitor ein

Die junge Frau habe die Bank gegen 10:35 Uhr betreten und die Mitarbeiter bedroht. Mit einem Besen habe sie dabei auf eine Plexiglas-Trennwand sowie einen Computerbildschirm eingeschlagen. Beide Gegenstände wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Anschließend, so die Ermittler, habe die Frau die Filiale wieder verlassen.

Polizei sucht nach Frau und Besen

Alarmierte Beamte des Polizeireviers Herrenberg hätten sie nicht mehr antreffen können. Die Ermittlungen dauern an. Über den Verbleib des Besens ist nichts bekannt.