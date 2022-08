Mann in Ludwigsburg getötet: Großfahndung nach Täter

per Mail teilen

In Ludwigsburg ist nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag ein 79-jähriger Mann getötet worden. Der Täter ist auf der Flucht.

Wie die Polizei mitteilte, fanden Augenzeugen den Mann gegen 14:15 Uhr mit mehreren Stichverletzungen und wählten den Notruf. Der 79-Jährige sei dann im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen deuteten auf einen Täter hin. Eine entsprechende Großfahndung nach dem Täter dauere auch am Abend noch an, so die Polizei.

Das Motiv sei demnach aktuell noch völlig unklar. Weitere Details zum Tathergang wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Auch ob Täter und Opfer sich kannten, ist noch nicht bekannt. Zu einer möglichen Tatwaffe konnte die Polizei ebenfalls noch keine Angaben machen.

Fahndung mit Hubschrauber in Ludwigsburg

Die Polizei hat den Tatort in der Danziger Straße im Ludwigsburger Osten abgeriegelt. Zeitweise war ein Hubschrauber im Einsatz - allerdings ohne Erfolg. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Ludwigsburg zu wenden.