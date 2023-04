per Mail teilen

Preise für neue E-Bikes schrecken viele Interessierte ab. Andere kaufen eines, lassen es aber im Keller stehen. Zwei Brüder haben in Stuttgart eine Marktlücke für sich entdeckt.

In Bad Cannstatt hat Stuttgarts erstes Second Hand-Geschäft für E-Bikes eröffnet. Betrieben wird er von den Brüdern Evangelos und Michael Mariolas. Die meisten E-Bikes kaufen die beiden von Privatpersonen auf. Aktuell stehen rund 30 Exemplare in ihrem Geschäft.

SWR-Reporter Maxim Flößer:

Es begann mit Flohmärkten

Häufig wurden die gebrauchten E-Bikes von ihren Vorbesitzern kaum genutzt und standen eher im Keller. Für viele Interessierte macht es doch einen Unterschied, dass sie hier beim Kauf individuell beraten werden. Die Mariolas prüfen die E-Bikes und reparieren beispielsweise kaputte Ketten, verschlissene Bremsbeläge oder krumme Radlager. Vor dem Verkauf ersetzen die beiden alte Komponenten.

Außerdem können sie analysieren, wie viele Ladezyklen bei dem Rad schon vorgenommen wurden und wie leistungsfähig der Akku noch ist. Das ist beispielsweise Sören Möller wichtig, der Kunde bei den beiden Brüdern ist: Er brauche bei E-Bikes nicht das "Neueste vom Neuen", wie er sagt.

"Wenn das Thema wie hier komplett gecheckt ist, dann kann ich mich auch für ein gebrauchtes E-Bike entscheiden, wo der Akku in gutem Zustand ist und alles nochmal überprüft wurde."

Nachhaltigkeit wichtiger Faktor

Entscheidend sei für ihn aber auch der Preis, sagt Möller. Die Mariolas berichten, die gebrauchten E-Bikes seien bei ihnen im Schnitt halb so teuer wie neue Exemplare. Außerdem haben Kunden den gesetzlichen Anspruch auf zwölf Monate Gewährleistung, wenn sie ein gebrauchtes E-Bike bei den Händlern kaufen.

Michael Mariolas sagt, ihm und seinem Bruder sei Nachhaltigkeit wichtig. Sie hätten aber auch festgestellt, dass der Preis für neue E-Bikes viele potentielle Käufer abschrecke. Die Brüder erzählen, sie seien durch ihre Familie auf die Idee zum Fahrrad-Business gekommen.

"Mit unserem Vater waren wir öfter auf Flohmärkten, haben Fahrräder eingekauft und repariert und die zum Beispiel an einen Kumpel weiterverkauft. Das wurde zur Leidenschaft. Mit den Jahren kam der Wechsel zu den E-Bikes, das hat richtig Laune gemacht. Und so hat sich alles ergeben."

Im ersten Pandemie-Jahr 2020 machten sich die beiden nach eigenen Angaben selbstständig. Sie mieteten eine Lagerhalle und begannen, Fahrräder über das Internet zu verkaufen. Seit Februar betreiben sie schließlich ihren Laden in Bad Cannstatt.

Was ist der Unterschied zwischen E-Bike, Pedelec und SUV E-Bike? Umgangssprachlich reden wir oft von E-Bikes – wobei diese Bezeichnung eigentlich für ein elektrisch betriebenes Kleinkraftrad mit Gashebel steht, das ohne zu treten bis maximal 25 km/h fährt. Die korrekte Bezeichnung der Bikes, wäre also eigentlich Pedelec. Mit Motorunterstützung fährt es maximal 25 km/h und man braucht keinen Führerschein, keine Versicherung und keinen Helm (wobei ein Helm absolut empfehlenswert ist!).



Außerdem gibt es noch die Kategorie der S-Pedelecs: Führerschein, Versicherung und Helm sind hier Pflicht – dafür kann man durch Mittreten allerdings bis zu 45 km/h schnell fahren. Was sind SUV E-Bikes? Das SUV E-Bike wird auch als Crossocer E-Bike bezeichnet und ist noch relativ neu auf dem Markt der E-Bikes. Angelehnt an die SUV-Automodelle soll auch das gleichnamige E-Bike alles können und dabei exklusiv daherkommen. Ob sie was taugen und der Preis auch vertretbar ist, hat Stiftung Warentest nun untersucht.

Das Interesse an E-Bikes wächst immer mehr. Aktuell rollen mehr als eine Million Fahrräder mit Elektroantrieb durch Baden- Württemberg. Branchenverbände prognostizieren, dass dieses Jahr sogar mehr elektrische Fahrräder verkauft werden als normale.