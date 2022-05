Ermordeter Politiker Eugen Bolz bekommt Denkmal

per Mail teilen

In der Stuttgarter Eberhardskirche erinnert seit Sonntagabend ein Denkmal an den ermordeten Politiker Eugen Bolz. Es zeigt, wie der katholische Politiker abgemagert vor einem NS-Gericht steht. Der Rottenburger Künstler Ralf Ehmann hatte die Büste gestaltet. Eugen Bolz hatte dem Ermächtigungsgesetz der Nationalsozialisten zugestimmt. Trotzdem betrachteten sie ihn als ihren Gegner und entließen ihn aus allen Ämtern. Weil er mit dem missglückten Anschlag auf Hitler 1944 in Verbindung gebracht wurde, verurteilten NS-Richter ihn 1945 zum Tode.