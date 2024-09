In Gaststätte Mitarbeiterin geschlagen

In Esslingen war am Wochenende ein Radfahrer mit einem Schwert unterwegs und bedrohte Passantinnen und Passanten. Zudem soll er in einer Gaststätte eine Frau geschlagen haben.

Die Polizei in Esslingen ermittelt gegen einen Mann, der am Wochenende mit einem Schwert auf einem Fahrrad durch die Stadt gefahren ist. Dabei soll er mehrere Menschen bedroht haben. Samurai-Schwert dabei und Passanten angepöbelt Gleich mehrere Strafanzeigen gibt es gegen den 33-Jährigen. Ein Passant hatte am Sonntag die Polizei gerufen, nachdem ihn ein Mann mit einer Art Samurai-Schwert angepöbelt hatte und dann auf einem Fahrrad davongefahren war. Mitarbeiterin einer Gaststätte geschlagen Rund eine Stunde später wurde die Polizei - nach eigenen Angaben - zu einer Gaststätte gerufen, weil ein aggressiver Gast eine Mitarbeiterin geschlagen und weitere Gäste bedroht hatte. Auch in diesem Fall hatte der Mann ein Schwert dabei und war auf einem Fahrrad geflüchtet. Die Polizei konnte den 33-Jährigen kurz darauf festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille.