Stuttgart-Hedelfingen: Eine Tote und fünf Verletzte bei Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart-Hedelfingen ist eine 63-jährige Frau ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Gegen 15:25 Uhr am Samstag ist ein 25-jähriger Autofahrer am Lederberg in Stuttgart-Hedelfingen von der Fahrbahn abgekommen und frontal in das Auto einer Frau gestoßen. Nach Angaben der Polizei prallte anschließend ein Kleintransporter in das Heck ihres Wagens. Die 63-Jährige wurde demnach so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb.

Gutachter soll Unfallursache ermitteln

In den drei Fahrzeugen wurden laut Polizei vier Insassen leicht und ein weiterer Mitfahrer schwer verletzt. Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft sei ein Gutachter angefordert worden, hieß es in der Mitteilung der Polizei.