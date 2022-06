per Mail teilen

Die Polizei hat vor dem Feiertag an der Geislinger Steige im Kreis Göppingen Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung von Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Die Beamten hielten über 40 Pkw an und überprüften mehr als 60 Personen. Sechs Fahrer werden zur Anzeige gebracht, weil sie offensichtlich unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Zwei Pkw-Lenker hatten gar keinen Führerschein.