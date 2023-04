Am Freitag kann es wegen einer Demonstration am Hauptbahnhof Stuttgart und in Bad Cannstatt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ein Aktionsbündnis protestiert gegen Bauarbeiten bei der Bahn.

Sendung am Fr. , 14.4.2023 14:00 Uhr, SWR4 BW am Nachmittag, SWR4 Baden-Württemberg