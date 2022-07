Corona-Neuinfektionen steigen in der Region rasant an

In der Region steigt die Zahl neuen Corona-Fälle weiter an. Vor allem in Stuttgart hat das Landesgesundheitsamt viele Neuinfektionen registriert. Über 1.000 neue Corona-Fälle hat die Landeshauptstadt innerhalb eines Tages gemeldet - das macht rund ein Viertel der Neuinfektionen in der ganzen Region aus. Insgesamt sind dem Landesgesundheitsamt knapp 4.360 neue Fälle gemeldet worden. Die höchste Inzidenz hat aktuell der Rems-Murr-Kreis mit über 660, es folgt der Kreis Böblingen mit über 590. Den niedrigsten Wert hat der Kreis Ludwigsburg mit einer Inzidenz von rund 350. Vier Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.