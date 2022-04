Eine Serie von Brandstiftungen im Landkreis Böblingen reißt offenbar nicht ab. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte in Schönaich am Freitag wieder versucht, Holzstapel anzuzünden. Passanten entdeckten den Qualm und alarmierten die Feuerwehr. Im vergangenen Monat hat es schon sieben ähnliche Fälle in Schönaich und Weil im Schönbuch gegeben. In den meisten Fällen entstand nur geringer Sachschaden.