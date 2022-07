Großbrand eines Mehrfamilienhauses in Gerlingen - 20 Verletzte

per Mail teilen

Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) sind vier Menschen schwer und 16 leicht verletzt worden. Das Feuer war am Donnerstagabend ausgebrochen.

Nach bisherigem Entwicklungsstand sei das Feuer in dem Gerlinger Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Ein Anwohner hatte den Brand am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr gemeldet. Ein Mann sei beim Eintreffen der Feuerwehr noch im Dachgeschoss gewesen und mithilfe einer Drehleiter gerettet worden, so die Polizei. Daraufhin konnte die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen und das Feuer unter Kontrolle bringen.

Brandursache bislang unbekannt, Sachschaden sechsstellig

Die vier Schwerverletzten seien in Krankenhäuser gebracht, die anderen Verletzten vor Ort versorgt worden. Der Sachschaden sei nach Schätzung der Polizei sechsstellig. Die Brandursache sei bislang nicht bekannt. Bis das Haus wieder bezogen werden kann, wurden die Bewohner durch die Stadtverwaltung Gerlingen anderweitig untergebracht, teilte die Polizei mit.