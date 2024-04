per Mail teilen

Die CDU-Fraktion kritisiert eine Absichtserklärung der Landesregierung über einen Gebietstausch mit einer privaten Waldgenossenschaft. Das sei strategisch unklug, sagte der umweltpolitische Fraktionssprecher Raimund Haser dem SWR. "Geschäfte macht man in der Regel nicht dadurch besser, indem man sie transparent in der Öffentlichkeit führt", so Haser. Das Land habe dadurch seine Verhandlungsposition geschwächt.