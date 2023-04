Seit Montag können sich Reisende das Deutschlandticket zulegen. Verkehrsverbünde und die Bahn sind zufrieden mit dem Ansturm - zeitweise waren deren Webseiten nicht erreichbar.

Die Deutsche Bahn und regionale Verkehrsverbünde verzeichnen zum Verkaufsstart des Deutschlandtickets - auch bekannt als 49-Euro-Ticket - deutlich mehr Traffic auf ihren Seiten. Seit Montag können sich Interessierte das Ticket kaufen, um es ab dem 1. Mai bundesweit im Nahverkehr zu nutzen - in den meisten Regionen kostet es monatlich 49 Euro. Zeitweise war die Webseite der Deutschen Bahn aufgrund der hohen Nachfrage nicht erreichbar.

Doppelte Nutzerzahlen auf den Seiten der Bahn

Die Deutsche Bahn merke deutlich, "dass die Menschen in Deutschland und Baden-Württemberg das Deutschlandticket wollen", sagte eine Sprecherin in Stuttgart dem SWR. Die Deutsche Bahn habe am Montag teilweise "doppelt so viel Traffic auf den digitalen Verkaufskanälen" als sonst an einem normalen Montag. Zu den Verkaufskanälen gehören der DB Navigator und der DB Webshop. Inwiefern sich die Fahrgastzahlen ab Mai ändern werden, konnte das Unternehmen aber noch nicht abschätzen.

Von rund 5,6 Millionen neuen Kundinnen und Kunden geht der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen aus. Laut Prognose werden elf Millionen Bestands-Abo-Kunden auf das Deutschlandticket wechseln.

Verkehrsverbünde sind positiv gestimmt

Das Ticket kann auch bei allen anderen regionalen Verkehrsunternehmen und Verbänden gekauft werden. Zufrieden mit dem Vorverkaufs-Start ist der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (vvs). Ein Sprecher sagte dem SWR, dass man die Seite des Unternehmens am Montagmorgen habe teilweise nicht öffnen können, weil sich viele Menschen über das Ticket informieren wollten. Man hoffe, durch das Ticket auch die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten deutlich erhöhen zu können.

Auch die Verkehrsverbünde im Raum Pforzheim und im Raum Karlsruhe sind positiv gestimmt. Sie versprechen sich deutliche Fahrgastzuwächse, der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) rechnet sogar mit 20 Prozent mehr Kunden als zuletzt.

Schon mit dem 9-Euro-Ticket gab es mehr Reisende

Höhere Besucherzahlen in Bussen und Bahnen sind gut möglich - das zeigen Zahlen aus dem vergangenen Sommer, als Reisende das bundesweite 9-Euro-Ticket nutzen konnten. Allein im Juni 2022 schätzte die Deutsche Bahn den Fahrgastzuwachs auf zehn bis 15 Prozent im eigenen Regionalverkehr im Vergleich zum Niveau vor der Coronakrise. Vor allem auf touristischen Strecken waren Busse und Bahnen voll.