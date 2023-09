Über die Sommermonate ist die Zahl junger Geflüchteter in BW sprunghaft angestiegen. Diese werden nun bundesweit verteilt, da die Jugendämter im Land an ihre Belastungsgrenze stoßen.

Die Zahl der Geflüchteten ist im Juli und August wieder gestiegen. Dies geht aus Zahlen des Migrationsministeriums vor, die dem SWR vorliegen. Gleichzeitig müssen einzelne Städte Notquartiere für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge errichten.

Druck auf Städte und Gemeinden wächst

Jeweils rund 7.000 Geflüchtete hat Baden-Württemberg in den Sommermonaten Juli und August aufgenommen, nach je 5.000 im Mai und Juni. Rund die Hälfte stammt aus der Ukraine, die übrigen sind Asylbewerber vor allem aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Migrations-Staatssekretär Siegfried Lorek sagte dem SWR, es seien sehr viel mehr Asylsuchende gekommen als in den Vorjahren, was den Druck auf Städte und Gemeinden weiter erhöhe.

Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge steigt

Laut Städtetag sind zuletzt vor allem die Zahlen unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gestiegen. Insgesamt werden in Baden-Württemberg aktuell rund 4.500 von ihnen betreut. In Freiburg musste wegen des starken Anstiegs geflüchteter Kinder und Jugendlicher musste ein Schlaflager in einer Turnhalle errichtet werden. Nach Angaben des Sozialministeriums sind die Zugangsquoten auch in Mannheim, Stuttgart und im Kreis Lörrach besonders hoch.

Entlastung der Jugendämter durch bundesweite Verteilung

Um Stadt- und Landkreisen zu entlasten, hatte das Land im Januar dieses Jahres auf einen Fünf-Punkte-Plan zur Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge geeinigt. Die Notunterbringung, auf die Freiburg jetzt zurückgreift, ist laut Sozialministerium eine der Maßnahmen, die der Plan ermöglicht.

Darüber hinaus hat das Land die Kommunen im Land darüber informiert, dass das Land zunächst befristet bis Mitte Dezember auf die bundesweite Verteilung von minderjährige Flüchtlinge umstellen wird. Damit sollen die Jugendämter im Land weiter entlastet werden.