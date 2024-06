In Neuhausen ob Eck beginnt am Freitag das Southside-Festival. Rund 65.000 Besucher werden bis Sonntag erwartet. Diese müssen sich auf viel Regen, im Zweifel sogar Gewitter einstellen.

Offiziell startet das größte Musik-Festival Baden-Württembergs, das Southside in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen), erst am Freitag. Doch bereits am Donnerstagabend kamen viele Tausend Besucherinnen und Besucher an, es spielten erste Bands. Bei der Anreise kam es laut Polizeipräsidium Konstanz zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Flugplatz, auf dem bis Sonntag rund 65.000 Besucher und Besucherinnen erwartet werden. Allerdings könnte das Wetter für einige Probleme sorgen.

Wettervorhersage: Viel Regen und möglicherweise Gewitter beim Southside

So sagt der Deutsche Wetterdienst für Freitag und Samstag teilweise kräftigen Regen voraus. Örtlich kann es gerade am Freitagvormittag auch Gewitter geben, denn von Frankreich zieht ein Tief nach Baden-Württemberg. "Bei uns in Baden-Württemberg kann es einzelne kräftige Gewitter oder Regenschauer geben", sagt SWR-Meteorologe Karsten Schwanke. Auch am Nachmittag könnten einzelne kräftige Gewitterzellen von West nach Ost ziehen.

Auch am Samstag wird es wohl immer wieder Regen geben. Erst am Sonntag bleibt es trocken mit jeder Menge Sonnenschein.Bis Sonntag treten nach Angaben des Veranstalters FKP Scorpio mehr als 80 nationale und internationale Künstler und Bands auf - darunter auch Ed Sheeran, Avril Lavigne und Deichkind.

Drohnen beim Southside verboten

Derweil weißt das Polizeipräsidium Konstanz auf einen Drohnenflugverbot auf beziehungsweise über dem gesamten Festivalgelände hin. Dieses gilt in einem Radius von 2,8 Kilometern.