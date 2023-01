Frühling an Silvester - das zeigen ddie Werte zum Jahreswechsel: Es war über ganz Baden-Württemberg betrachtet der bisher wärmste Silvestertag.

Rekord zum Jahreswechsel: Das Jahr 2022 verabschiedet sich in Baden-Württemberg mit dem wärmsten Silvester seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die höchste Temperatur wurde in Freiburg sowie in Baden-Baden mit 20,4 Grad gemessen, dicht gefolgt vom südbadischen Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und von Ohlsbach (Ortenaukreis) mit 20,3 Grad, Temperaturen um die 19 Grad gab es auch in Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim.

Das wärmste zuvor gemessene Silvester in Baden-Württemberg war übrigens in Müllheim: Dort wurden 1961 nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schon mal 17 Grad erreicht. Der Ort hält weiter den Rekord für den wärmsten Dezember-Tag im Land: Am 16. Dezember 1989 waren 24 Grad erreicht worden.

Wetter der Extreme: Rekordwerte an Silvester in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg präsentierte sich der Silvestertag überwiegend mild und freundlich - nördlich der Alb war es etwas schöner als südlich davon. "Bessere Bedingungen für Silvester gibt es eigentlich nicht", meinte ein DWD-Meteorologe. Ein doppelter Rekord wurde am Stuttgarter Schnarrenberg mit 19 Grad (15 Uhr) gebrochen. Der bisherige Silvester-Höchstwert lag dort bei 14,4 Grad im Jahr 2017, der Dezember-Höchstwert bei 17,2 Grad.

Auch wenn es in höheren Lagen bis Sonntag noch stürmisch werden könnte - die für die Jahreszeit ungewöhnlich milde Atlantikluft soll an Neujahr weiter das Wetter in Baden-Württemberg bestimmen. Zum Jahresbeginn 2023 soll das Thermometer im Land auf bis zu 20 Grad klettern.

Wetterbilanz für 2022: Wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Der milde Jahresabschluss passt zum gesamten Jahr: Laut einer vorläufigen Bilanz des DWD erlebte der Südwesten 2022 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Die Berechnungen der Meteorologen ergaben eine Jahresmitteltemperatur von 10,9 Grad Celsius.

Mit 2.185 Stunden erreichte auch die Sonnenscheindauer einen Rekordwert, wie der DWD am Freitag in Offenbach mitteilte. Damit war Baden-Württemberg im Ländervergleich das sonnenscheinreichste Bundesland.