Die Rettungskräfte wurden zu der Gemeinschaftsschule in Mühlacker (Enzkreis) gerufen, weil Reizgas versprüht worden war. 30 Schülerinnen und Schüler erlitten Atemwegsreizungen. 13 von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zu schweren Verletzungen kam es laut Polizei nicht, die Ermittlungen dauern an.