Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag des SWR ist eine Mehrheit der Menschen in Baden-Württemberg unzufrieden mit der Demokratie. Was die Gründe dafür sind und was das für die Demokratie bedeutet, erklärt der Freiburger Politikwissenschaftler Michael Wehner.