Schießtraining an der Polizeihochschule in Biberach

Der Einsatz der Waffe ist bei der Polizei immer das letzte Mittel, um sich selbst und andere zu schützen. Auch wenn es selten vorkommt, muss das Schießen regelmäßig geübt werden. Schießtraining gehört zu der Ausbildung an der Polizeihochschule Biberach dazu.

Die Polizeischülerinnen und -schüler an der Polizeihochschule Biberach durchlaufen regelmäßig Schießtrainings. Bei diesen Trainings geht es nicht nur um die Treffsicherheit, der richtige Umgang mit der Dienstwaffe ist genauso Teil der Übung.

Zuletzt hat es in Baden-Württemberg zwei Polizeieinsätze mit Schusswaffen gegeben: einmal vor Weihnachten in Mannheim. Dort endeten die Polizeischüsse tödlich für den mutmaßlichen Angreifer. Im Januar kam es zu einem Zwischenfall in Weingarten (Kreis Ravensburg). Die Polizisten schossen auf einen Mann mit einem Messer, der dabei verletzt wurde. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen noch an. Erfahrungen aus abgeschlossenen Fällen aus der Vergangenheit werden auch im Einsatztraining besprochen und durchgespielt.

Wir versuchen immer mit realen Beispielen ins Training zu gehen und auch daraus zu lernen, unser Verhalten abzustimmen.

Deeskalation steht immer an erster Stelle bei der Polizei

In der Ausbildung an der Polizeihochschule in Biberach werden angehende Polizistinnen und Polizisten auf verschiedene Situationen vorbereitet. In Rollenspielen vor Kulissen werden Szenen durchgespielt, wobei die Polizeischülerinnen und -schüler lernen, mit Gefahrensituationen umzugehen. Dabei steht an erster Stelle, Konflikte aufzulösen, Entspannung in gefährliche Situationen zu bringen. Dafür trainieren die Polizeischüler die Kommunikation und werden psychologisch geschult. Deeskalation müsse eingeübt werde, sie stehe immer an erster Stelle, sagt Tobias Tobler von der Polizeihochschule in Biberach.

Das Training ist das Herzstück der Ausbildung, hier kommt alles zusammen. Die Theorie muss angewandt werden und in die Praxis überführt werden. Das ist mit das Anspruchsvollste in der Ausbildung, was wir hier haben.

Beim Schießtraining wir sowohl das Schießen als auch der Umgang mit der Waffe geübt. SWR

Wenn der Einsatz mit der Schusswaffe geübt wird, ist die Konzentration hoch. Beim Schießtraining sind die Waffen mit echter Munition geladen. Auch hier gilt es, das Gelernte umzusetzen: Die Körperhaltung muss stimmen, die Waffe darf im Training nie auf andere gerichtet werden, der Finger kommt erst kurz vor dem Schuss an den Abzug. Für Polizeischülerin Amily Knaus war der erste Schuss eine intensive Erfahrung: "Die Hände waren schwitzig, man hat Angst, es ist eine große Verantwortung, die man mit sich trägt. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich ein bisschen dran." Die 18-Jährige ist im ersten Ausbildungsjahr für den mittleren Polizeidienst. Vielleicht muss sie eines Tages ihre Waffe nutzen.

Natürlich denkt man darüber nach. Ich hoffe, es wird nie dazu kommen. Aber wenn es dann so weit ist, geht es um meine eigene Sicherung und um die meines Kollegen. Dann muss ich halt zur Waffe greifen. Aber ich meine, wir haben ja noch andere Mittel.

Das stärkste Mittel der Polizei, so lernen es die Schülerinnen und Schüler an der Polizeihochschule Biberach, ist nicht die Waffe, sondern die Sprache. Der Einsatz der Schusswaffe ist die ultima ratio für Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.