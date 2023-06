Abstieg oder Klassen-erhalt, das ist die große Frage, die derzeit die VfB Fans umtreibt. Morgen steht in der Relegation zur Fußball-Bundesliga das Rückspiel gegen den Hamburger SV an. Das Hinspiel konnte der VfB im eigenen Stadion souverän mit 3:0 für sich entscheiden. ((Und damit steigen die Hoffnungen, dass Stuttgart in der 1. Bundesliga bleiben kann.)) Über 5000 VfB-Fans werden morgen Abend live im HSV-Stadion ihrem Verein die Daumen drücken. Einige sind sogar schon heute in Hamburg angekommen.